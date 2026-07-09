Notfallseelsorger nach Vorfall

Von Hund gebissen: Vierjähriges Mädchen stirbt

Nach Hundebissen in Sachsen-Anhalt stirbt ein vierjähriges Mädchen. Notfallseelsorger betreuten nach dem Vorfall die Mutter, auch Polizisten wurden unterstützt.

In Sachsen-Anhalt wurde ein Kind von einem Hund totgebissen. (Symbolfoto) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
In Sachsen-Anhalt wurde ein Kind von einem Hund totgebissen. (Symbolfoto)

Osternienburger Land (dpa) - Ein vierjähriges Mädchen ist in der Gemeinde Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt mehrmals von einem Hund gebissen worden und gestorben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kommt der Hund aus dem familiären Umfeld. Der Notarzt konnte der Polizei zufolge vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.

Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Mutter des Mädchens. Beamte der Polizei seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Weitere Angaben dazu, wie es zu dem Vorfall kam, machte die Polizei zunächst nicht. Der Hund wurde nach dem Vorfall in ein Tierheim gebracht, wie es hieß. Die Staatsanwaltschaft ermittele. Zuvor hatte der «MDR» berichtet.

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