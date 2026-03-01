Wetter

Vorhersage: «Frühlingshaft mild» und viel Sonne

Vielleicht schon das erste Eis schlecken, etwas Sonne tanken und spazieren? Dafür eignet sich das Wetter in den kommenden Tagen besonders gut. Wie warm wird es?

Die Temperaturen bleiben mild. Foto: Thomas Warnack/dpa
Die Temperaturen bleiben mild.

Offenbach (dpa) - Sonne und blauer Himmel sind in den kommenden Tagen in Deutschland oft zu sehen. Das Wetter lasse sich schnell beschreiben, sagte Sebastian Schappert von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes. «Meist frühlingshaft mild bis sehr mild und weitgehend trocken.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Montag und Dienstag seien vom Hoch «Iackl» geprägt. Vielfach gebe es heiteres und sonniges Wetter. Am Montag könne es anfangs im Nordosten noch stark bewölkt sein, sonst aber viel Sonne geben, heißt es vom Wetterdienst. Die Temperaturen liegen dann höchstens zwischen 8 und 16 Grad. 

«Sonniges, frühlingshaftes Wetter»

Am Dienstag kann es am Morgen teils neblig-trüb werden, dann kommt aber vielfach die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad, in Rheinnähe sogar bei bis zu 19 Grad. 

In der Nacht zu Mittwoch könne es im Süden und Südosten sowie im äußersten Norden lokal sogar leichten Frost geben – dann sinken die Temperaturen auf plus 4 bis 0 Grad. Tagsüber werde es dann aber wieder heiter bis sonnig, teils können aber auch Wolken aufziehen. Die Temperaturen seien sehr mild bei 11 bis 19 Grad.

Und wie geht es danach weiter? «Bis Freitag wird der Hochdruckeinfluss weiterhin dominant sein und somit auch das sonnige, frühlingshafte Wetter», schreibt Meteorologe Schappert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Frühlingshaft» anmutende zweistellige Temperaturen erwartet
Mildes Wetter

«Frühlingshaft» anmutende zweistellige Temperaturen erwartet

Kein Glühweinwetter: Meteorologen erwarten mitten in der Adventszeit sehr milde Temperaturen.

07.12.2025

Wetter zunächst durchmischt - ab Mittwoch frühlingshaft
Wetteraussichten

Wetter zunächst durchmischt - ab Mittwoch frühlingshaft

Erst kratzen, dann schwitzen: Der April startet mitunter kühl und frostig. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen dann deutlich. Der Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten um die 20 Grad.

30.03.2025

Sonne und bis zu 18 Grad in Hessen
Wetter

Sonne und bis zu 18 Grad in Hessen

Es kündigt sich diese Woche der Frühling an: Es gibt keinen Regen, dafür viel Sonne. Wie warm wird es laut der Vorhersage?

04.03.2025

Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen im Südwesten
Wetter

Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen im Südwesten

Der Frühling kommt langsam: Viel Sonne und mildes Wetter bringen die nächsten Tage mit sich.

03.03.2025

Wetterdienst: «Nun probiert es der Frühling zum zweiten Mal»
Frühlingsanfang

Wetterdienst: «Nun probiert es der Frühling zum zweiten Mal»

Vielerorts können sich die Menschen auf sonniges und trockenes Wetter freuen, auch in den Karnevalshochburgen. Im Norden brauchen sie allerdings mehr Geduld.

01.03.2025