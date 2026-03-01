Vorhersage: «Frühlingshaft mild» und viel Sonne

Offenbach (dpa) - Sonne und blauer Himmel sind in den kommenden Tagen in Deutschland oft zu sehen. Das Wetter lasse sich schnell beschreiben, sagte Sebastian Schappert von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes. «Meist frühlingshaft mild bis sehr mild und weitgehend trocken.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Montag und Dienstag seien vom Hoch «Iackl» geprägt. Vielfach gebe es heiteres und sonniges Wetter. Am Montag könne es anfangs im Nordosten noch stark bewölkt sein, sonst aber viel Sonne geben, heißt es vom Wetterdienst. Die Temperaturen liegen dann höchstens zwischen 8 und 16 Grad.

«Sonniges, frühlingshaftes Wetter»

Am Dienstag kann es am Morgen teils neblig-trüb werden, dann kommt aber vielfach die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad, in Rheinnähe sogar bei bis zu 19 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch könne es im Süden und Südosten sowie im äußersten Norden lokal sogar leichten Frost geben – dann sinken die Temperaturen auf plus 4 bis 0 Grad. Tagsüber werde es dann aber wieder heiter bis sonnig, teils können aber auch Wolken aufziehen. Die Temperaturen seien sehr mild bei 11 bis 19 Grad.