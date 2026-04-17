Walrettung

Wal bewegt sich - heftige Schläge mit Schwanzflosse

Der gestrandete Wal vor der Insel Poel bewegt sich plötzlich heftig. Will er sich selbst befreien?

Der Wal reagierte am Morgen mit heftigen Schlägen seiner Schwanzflosse auf einen sich nähernden Taucher. Foto: Jens Büttner/dpa
Der Wal reagierte am Morgen mit heftigen Schlägen seiner Schwanzflosse auf einen sich nähernden Taucher.

Wismar (dpa) - Der gestrandete Buckelwal vor der Ostsee-Insel Poel hat mit heftigen Bewegungen auf einen sich nähernden Taucher reagiert. Das Tier schlug heftig mit der Schwanzflosse, der Fluke, und drehte sich um beinahe 90 Grad, wie im Livestream von News5 zu sehen war. Die Helfer zogen sich daraufhin vom Tier zurück. Nach wenigen Minuten beruhigte sich der Wal wieder und lag erneut still im hüfttiefen Wasser.

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