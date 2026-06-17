Ostsee-Wal

Minister lädt Wal-Helfer zu Dankesparty

Gut einen Monat nach dem Tod des Buckelwals sollen die ehrenamtlichen Helfer auf Poel ein Dankeschön bekommen. Sie haben sich um das bundesweit bekannt gewordene Tier bemüht.

Der Buckelwal überlebte eine aufwändige Rettungsaktion in den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns nur kurze Zeit. (Archivbild) Foto: Marcus Golejewski/dpa
Der Buckelwal überlebte eine aufwändige Rettungsaktion in den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns nur kurze Zeit. (Archivbild)

Schwerin/Insel Poel (dpa) - Tagelang haben Helfer im April in der flachen Kirchsee-Bucht der Ostseeinsel Poel vor Wismar um das Leben des gestrandeten Buckelwals gekämpft - letztlich ohne Erfolg, da das Tier kurz nach seinem Transport in die Nordsee verendete. Jetzt will sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) mit einem Fest bei den Ehrenamtlichen bedanken, die an der Aktion in der Bucht beteiligt waren.

Grillfest

Am Samstag soll auf der Insel Poel gegrillt werden und Backhaus will Ehrenurkunden überreichen, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Eingeladen sind demnach Helfer von Organisationen wie DLRG und Freiwilliger Feuerwehr - den Angaben zufolge werden etwa 50 Gäste erwartet.

Laut NDR schreibt der Minister in seiner Einladung, es sei gemeinsam gelungen, «den in Kirchdorf gestrandeten Wal auf den Weg in seine Heimatgewässer zu geleiten». Auch die «Ostsee-Zeitung» berichtete vorab über das Dankesfest, das laut Ministerium eine nicht öffentliche Veranstaltung ist und deshalb nicht in die wöchentlich verbreitete Aktivitätenliste der Landesregierung aufgenommen wurde. 

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Aktion war hochumstritten

Eine private Initiative um den Media-Markt-Gründer Walter Gunz und die Unternehmerin Karin Walter-Mommert hatte den mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Meeressäuger vor Poel in einen mit Wasser gefluteten Lastkahn bugsiert und in die Nordsee gebracht. 

Die Aktion war hochumstritten, Wissenschaftler hatten davon abgeraten und die Überlebenschancen des Tiers als sehr gering eingeschätzt. Wenige Tage nach der Freilassung nördlich von Skagen verendete es, am 14. Mai wurde der Kadaver vor der dänischen Ostseeinsel Anholt entdeckt.

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