Ostseeküste

«Lindernde Umstände»: Einsatzkräfte benetzen Wal mit Wasser

Der geschwächte Buckelwal in der Bucht vor Wismar soll feucht gehalten werden. Wie lange der Meeressäuger noch überlebt, ist laut Experten aber unklar.

Die Haut des geschwächten Buckelwals soll befeuchtet werden. (Archivbild) Foto: Bodo Marks/dpa
Die Haut des geschwächten Buckelwals soll befeuchtet werden. (Archivbild)

Wismar (dpa) - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben begonnen, den an der Ostseeküste vor Wismar gestrandeten Buckelwal mit Wasser zu benetzen. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Experten hätten die Hilfsaktion empfohlen, um lindernde Umstände für den Wal zu schaffen.

Vorgang soll alle zwei bis drei Stunden wiederholt werden

«Wir werden das Tier weiter begleiten – bis zum Schluss. Um ihm seine Situation angenehmer zu machen, wurde heute damit begonnen, den Rücken des Wals, der aus dem Wasser ragt, zu benetzen», sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD), der am Mittag erneut vor Ort war. «Der Vorgang soll alle zwei bis drei Stunden wiederholt werden.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch ein Schlauchboot der Polizei war in der Nähe des Wals im Einsatz, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Der Zustand des Wals ist nach Angaben von Wasserschutzpolizei und Greenpeace unverändert.

Die Rettungsversuche waren am Mittwoch eingestellt worden. Den Fachleuten und Meeresschützern vor Ort zufolge wird das Tier in dieser Bucht wohl sterben. Wie lange es noch überleben wird, lässt sich nach Einschätzung der Experten nicht vorhersagen. Am Donnerstagvormittag erkundete bereits ein Vermessungsboot die Umgebung des Wals, um eine mögliche Bergung des Buckelwals vorzubereiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Experten prüfen Rettung des Wals bei Wismar mit Katamaran
Ostseeküste

Experten prüfen Rettung des Wals bei Wismar mit Katamaran

Ein zwölf Tonnen schwerer Buckelwal kämpft vor der Insel Poel ums Überleben. Könnten ein Katamaran und Spezialgurte das Tier retten? Experten warten auf ein entscheidendes Gutachten.

05.04.2026

Morddrohungen gegen Hilfskräfte nach Wal-Einsatz
Gestrandeter Wal

Morddrohungen gegen Hilfskräfte nach Wal-Einsatz

Der geschwächte Buckelwal in der Bucht vor Wismar soll feucht gehalten werden. Wie lange er noch überlebt, ist laut Experten aber unklar. Einige der Hilfskräfte erhalten währenddessen Morddrohungen.

03.04.2026

Letzte Ruhe für den Wal: «Er hat seine Chance gehabt»
Gestrandeter Buckelwal

Letzte Ruhe für den Wal: «Er hat seine Chance gehabt»

Die Atemfrequenz des Tieres unregelmäßig, der Wasserstand sinkt. Tagelang waren Experten im Boot zu dem gestrandeten Wal gefahren. Jetzt sagen sie: Der Meeressäuger hat kaum noch Überlebenschancen.

01.04.2026

Ostsee-Buckelwal sitzt wieder fest
Wal vor Wismar

Ostsee-Buckelwal sitzt wieder fest

An der deutschen Ostseeküste hält sich seit Tagen ein Wal auf. Das Tier wurde erneut frei schwimmend gesichtet. Doch schon kurz darauf sitzt es wieder fest.

31.03.2026

Ministerium: Buckelwal schwimmt wieder
Tiere

Ministerium: Buckelwal schwimmt wieder

Seit Tagen hält sich der Wal nahe der deutschen Ostseeküste auf. Helfer wollten das Tier dazu bringen, in tieferes Wasser zu schwimmen. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer. Der Einsatz dauert an.

30.03.2026