Waldbrände in Kanada führen zu Evakuierungen

Fort McMurray/Flin Flon (dpa) - Tausende Menschen in Kanada müssen sich vor heranziehenden Waldbränden in Sicherheit bringen. In der Provinz Alberta im Südwesten des Landes erließen die Behörden Evakuierungsanordnungen für vier Vororte der Stadt Fort McMurray. Ein Feuer in der Größe von knapp 290 Quadratkilometern bewegt sich demnach auf die Stadt zu. Wie der Sender CBC berichtete, bildeten sich am Dienstag lange Staus auf den Straßen Richtung Süden. Betroffen seien mehr als 6000 Menschen. Insgesamt waren in Kanada nach Angaben der für Waldbrände zuständigen Behörde CIFFC 134 Feuer aktiv, 42 davon waren außer Kontrolle.