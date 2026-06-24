Brände

Waldbrand in Utah breitet sich aus

Kurz vor Beginn der Feriensaison bedrohen Flammen Häuser und Campingplätze in Utah. Bislang verhindern Trockenheit und Nadelbäume eine schnelle Eindämmung.

Ein Waldbrand in Utah hat sich weiter ausgebreitet. Foto: Charles Mcclintock Wilson/ZUMA Press Wire/dpa
Ein Waldbrand in Utah hat sich weiter ausgebreitet.

Salt Lake City (dpa) - Ein Waldbrand im US-Bundesstaat Utah hat sich auf eine Größe von rund 12.500 Hektar ausgeweitet. Eine Eindämmung des seit Montag wütenden «Cottonwood»-Feuers ist laut Informationen der Feuerwehr von Utah nicht gelungen. 

Der Brand betrifft eine Fläche von 125 Quadratkilometern - also so groß, dass man darin eine ganze Großstadt unterbringen könnte. Die Behörden haben die Evakuierung von Häusern und Campingplätzen angewiesen und die Autobahn in der bergigen Gegend geschlossen, wie der US-Sender ABC berichtet. Die Gegend nahe der Stadt Beaver ist ein beliebtes Urlaubsziel. 

Eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, trockenes Brennmaterial und die derzeit ruhende Vegetation begünstige die Ausbreitung des Feuers in der von leicht entflammbaren Nadelbäumen geprägten Gegend, berichtet der Lokalsender KUTV. In Utah sind derzeit sechs weitere Waldbrände aktiv, die bereits eine Fläche von rund 38.000 Hektar erfasst haben.

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