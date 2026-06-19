Warnung vor Extremhochwasser am Dörsbach in Rheinland-Pfalz
Wegen Hochwassergefahr am Dörsbach wurden die Ritterspiele in Katzenelnbogen abgesagt. Ein Zeltlager wird geräumt – Evakuierungen sind den Angaben nach in exponierten Lagen möglich.
Katzenelnbogen (dpa) - Warnung vor Extremhochwasser: Am Dörsbach bei Katzenelnbogen in Rheinland-Pfalz ist ein schnell und stark steigender Flusspegel gemeldet worden. Für Anliegergemeinden gilt Warnstufe «Gefahr», wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Abend auf seiner Internetseite mitteilte.
Die Behörde warnte davor, überflutete Räume oder Flächen zu betreten, und riet, tiefer gelegene Bereiche in Häusern zu meiden, falls bereits Wasser eingedrungen sei. In besonders exponierten Lagen sei eine Evakuierung nicht ausgeschlossen. «Durch das Hochwasser können Sie ggfs. Ihr Haus nicht mehr verlassen», heißt es auf der Behördenseite.
Ritterspiele abgesagt
In Katzenelnbogen wurden die Ritterspiele für den Tag abgesagt, ein Zeltlager wird nach Behördenangaben geräumt. Bewohnerinnen und Bewohner wurden zudem aufgerufen, Nachbarn und pflegebedürftige Menschen zu unterstützen und Autofahrten im betroffenen Gebiet möglichst zu vermeiden. Aktuelle Wasserstände sind unter www.hochwasser.rlp.de abrufbar.