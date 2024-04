Warum der Oberlippenbart wieder Oberwasser hat

Mode-Trends werden meist von jungen Leuten zum Leben erweckt. «Und in der Jugend trägt man halt diesen Oberlippenbart, weil das der erste Bartwuchs ist, den man bekommt», sagt Friseurmeister Weinitschke in Aachen. «Dann geht's vielleicht mit Mühe und Not ein bisschen am Kinn weiter.» Dennoch machten auch Ältere die aktuelle Entwicklung mit, weil sie «in der Trendwelle mitschwimmen» wollten. Doch nicht jede Schnäuzer-Form sei heutzutage angesagt: «Den Trend des breiten Oberlippenbarts sehe ich jetzt nicht so, es sind eher so schmalere, dezente - also nicht so Typ Tom Selleck.» Sprich: Milchbart statt fetter Balken.