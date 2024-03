Warum Komplimente auch Klischees festigen können

Berlin (dpa) - «Ich schätze an Dir, dass Du immer so warmherzig und fürsorglich bist. Einfach wie eine gute Mutter.» Das klingt auf den ersten Blick wie ein schönes Kompliment. Doch es kann sein, dass sich ein Mensch über diesen wahrscheinlich nett gemeinten Satz nicht freut. Denn er basiert auf Stereotypen. Etwa jenem, dass Frauen nur gute Mütter sein können, wenn sie warmherzig und fürsorglich sind.

Am 1. März ist der Tag der Komplimente. Und weil es mit Schmeicheleien manchmal nicht so einfach ist, ist er ein guter Anlass, um nachzufragen: Was kommt bei gut gemeinter Lobhudelei möglicherweise schlecht an?