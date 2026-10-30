Susan Link tut sich mit Komplimenten schwer
Ein Lob löst bei Susan Link nicht nur Freude aus: Die Moderatorin fragt sich danach, ob sie richtig reagiert hat.
Bad Vilbel (dpa/lhe) - Fernsehmoderatorin Susan Link («Morgenmagazin») kann nicht gut Komplimente annehmen. «Ich lerne das noch», sagte sie laut Mitteilung des Senders Hit Radio FFH im Talk «Silvia am Sonntag» bei Moderatorin Silvia Stenger. «Ich denke immer so: "Das ist irgendwie so peinlich. Hoffentlich habe ich da richtig reagiert und so".» Auch stehe sie nicht gerne im Mittelpunkt, gehe um rote Teppiche herum und besuche nicht gerne alleine Veranstaltungen.
Ein immer wiederkehrendes Motiv bei Frauen ihrer Generation sei der Anspruch, es besonders gut machen zu wollen, verbunden mit der Frage: «Mache ich es gut genug?», erklärte sie weiter. Vielleicht hätten auch Männer diese Zweifel, würden es jedoch nicht sagen.