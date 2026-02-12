Notfälle

Fall Guthrie: US-Moderatorin bedankt sich für Anteilnahme

Seit mehr als einer Woche wird die Mutter von Savannah Guthrie vermisst. Der ungelöste Fall sorgt in den USA für große Aufmerksamkeit. Jetzt meldet sich die US-Moderatorin zu Wort.

Von Guthrie, der Mutter der US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, fehlt seit Ende Januar jede Spur. Foto: Ty ONeil/AP/dpa
Von Guthrie, der Mutter der US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, fehlt seit Ende Januar jede Spur.

Tucson (dpa) - Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden ihrer 84 Jahre alten Mutter hat sich die US-Moderatorin Savannah Guthrie für die Anteilnahme an dem Fall bedankt. «Danke für eure Gebete und eure Hoffnung», schrieb Guthrie zu einem kurzen Video bei Instagram, das aus einem Video und einem Foto aus ihrer Kindheit zusammengesetzt zu sein scheint. «Unsere wunderbare Mutter. Wir werden sie nie aufgeben», schrieb Guthrie ebenfalls dazu. 

Impressum

Seit Ende Januar fehlt von der Mutter von Guthrie jede Spur. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus. Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmaßlichen Entführer gewandt und dabei auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

