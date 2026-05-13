Faktencheck

Was das Hantavirus von der Corona-Pandemie unterscheidet

Nach mehreren Hantavirus-Infektionen auf einem Kreuzfahrtschiff sehen manche in sozialen Netzwerken den Ausbruch einer neuen Pandemie. Warum der Vergleich mit Corona überhaupt nicht passt.

Beim Kontakt mit dem Hantavirus sollte ein Schutzanzug Pflicht sein. Foto: AP/dpa
Beim Kontakt mit dem Hantavirus sollte ein Schutzanzug Pflicht sein.

Berlin (dpa) - Mehrere Hantavirus-Infektionen auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff haben weltweit Besorgnis ausgelöst – und Erinnerungen an die Corona-Pandemie geweckt. Vor allem in sozialen Netzwerken wird das aktuelle Virus mit dem Covid-19-Erreger verglichen. Fachleute betonen jedoch, dass sich beide Situationen deutlich unterscheiden – insbesondere bei der Übertragbarkeit und dem Risiko für die Allgemeinbevölkerung.

Bild

Kann das Hantavirus wie Sars-CoV-2 eine Pandemie auslösen?

In sozialen Netzwerken wird behauptet, das Hantavirus «könnte eine Pandemie auslösen, die viel tödlicher ist als Covid». Fachleute teilen diese Sorge nicht. Das Virus sei nicht mit dem Covid-Erreger Sars-CoV-2 oder mit Influenza vergleichbar, erklärt Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zwar gelten bestimmte Hantavirus-Erkrankungen als vergleichsweise schwer und potenziell lebensbedrohlich, doch eine hohe Sterblichkeit allein führt nicht zu einer Pandemie. Entscheidend ist, wie leicht sich ein Erreger verbreitet - und die Übertragbarkeit ist hier wesentlich geringer als bei Sars-CoV-2. Das auf dem Kreuzfahrtschiff zirkulierende Andesvirus ist nach Angaben der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC der einzige bekannte Vertreter der Hantaviren, der überhaupt zwischen Menschen übertragbar ist. 

Bild

Doch anders als beim Coronavirus gebe es keine schnelle und breite Weitergabe durch viele asymptomatisch Infizierte, betont der Virologe Schmidt-Chanasit. Die ECDC stuft das Risiko für die allgemeine Bevölkerung deshalb als «sehr gering» ein. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt Entwarnung.

Nach Angaben des Virologen Schmidt-Chanasit scheint enger und längerer Kontakt zu Erkrankten entscheidend für eine Übertragung von Mensch-zu-Mensch zu sein (Archivbild). Foto: Christian Charisius/dpa
Nach Angaben des Virologen Schmidt-Chanasit scheint enger und längerer Kontakt zu Erkrankten entscheidend für eine Übertragung von Mensch-zu-Mensch zu sein (Archivbild).

Andesvirus-Infektionen von Mensch zu Mensch sind laut ECDC «selten und erfordern meist längeren engen Kontakt, oft in geschlossenen Räumen». Das bedeutet auch: Selbst, wenn mehrere Fälle auftreten, entsteht daraus keine Dynamik wie bei Covid-19.

Darauf deutet auch der sogenannte R-Wert hin – also die durchschnittliche Anzahl der Menschen, die ein Infizierter ansteckt. Eine Studie im renommierten «New England Journal of Medicine» zu einem Ausbruch in Argentinien Ende 2018 zeigt, dass der damalige - ohnehin niedrige - Wert nach einfachen Isolationsmaßnahmen schnell sank. Der Ausbruch mit insgesamt 34 bestätigten Infektionen wurde schnell eingedämmt. Auch Schmidt-Chanasit betont, man habe «bisher jeden Andesvirus-Ausbruch unter Kontrolle gebracht».

Bild

Die Corona-Pandemie zeigte dagegen eine völlig andere Dynamik: In Deutschland registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) allein in den Jahren 2020 bis 2022 mehr als 37 Millionen bestätigte Sars-CoV-2-Infektionen.

Ist das Hantavirus eine Nebenwirkung der Covid-Impfung?

In sozialen Netzwerken kursieren Behauptungen, es gebe einen Zusammenhang der Andesvirus-Fälle mit der Covid-Impfung von Pfizer und Biontech. Diese könne angeblich Hantavirus-Lungeninfektionen auslösen oder enthalte sogar den Erreger selbst, wird behauptet. 

Bild

Als vermeintlicher Hinweis wird ein Dokument angeführt, das Pfizer 2021 im Zulassungsverfahren bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht hatte. Darin taucht auf einer langen Liste der Begriff «Hantavirus pulmonary infection» auf, also Hantavirus-Lungeninfektion.

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt Hantaviren (Archivbild). Foto: Hans R. Gelderblom/RKI/dpa
Diese elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt Hantaviren (Archivbild).

Pfizer erklärte, in der Liste seien lediglich medizinische Ereignisse gesammelt worden, die nach einer Impfung gemeldet worden waren - völlig unabhängig davon, ob sie mit der Impfung in Verbindung standen. Zudem enthält der Impfstoff nach Herstellerangaben keine Hantaviren.

Wieso kursieren wieder Verschwörungserzählungen?

Bild

Josef Holnburger findet die Vergleiche mit der Corona-Pandemie nicht überraschend. Der Geschäftsführer des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas), das Radikalisierung und Verschwörungserzählungen im Internet untersucht, verweist auf die Sorge von Menschen, dass so etwas erneut passieren könnte. 

Im Netz verbreiten sich auch Verschwörungserzählungen. Manche Nutzer vermuten hinter dem Hantavirus einen angeblich geheimen Plan. Ähnliche Muster habe es während der Corona-Pandemie gegeben, erklärt Holnburger. Auch damals glaubten manche Menschen, hinter der Entwicklung stünden verborgene Gruppen mit Einfluss auf Medien und Öffentlichkeit, die gezielt Schaden anrichten wollten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Passagiere müssen lange Quarantäne durchstehen
Virus-Ausbruch bei Kreuzfahrt

Deutsche Passagiere müssen lange Quarantäne durchstehen

Gut einen Monat nach dem Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff hält sich die Zahl nachweislich Infizierter weiter in engen Grenzen. Wie sicher sind die heimgekehrten deutschen Passagiere?

12.05.2026

Kann sich das Virus vom Kreuzfahrtschiff weiter ausbreiten?
Hantavirus

Kann sich das Virus vom Kreuzfahrtschiff weiter ausbreiten?

Passagiere des Kreuzfahrtschiffs «Hondius» kehren nach Deutschland und andere Länder zurück. Ist eine Verbreitung des auf dem Schiff aufgetretenen Hantavirus-Typs zu befürchten? Experten entwarnen.

10.05.2026

Fünf Hantavirus-Infektionen - WHO: Ausbreitungsrisiko gering
Erkrankungen auf Schiff

Fünf Hantavirus-Infektionen - WHO: Ausbreitungsrisiko gering

Der Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff hat internationale Folgen. Drei Menschen starben, auch eine Deutsche, mehrere wurden infiziert. Doch das Schiff machte auch einen Zwischenstopp.

07.05.2026

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht
Gefährlicher Erreger

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht

Nach einem Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik laufen die Ermittlungen. Drei Menschen sind gestorben. Die WHO stuft das Risiko für die breite Öffentlichkeit trotzdem als gering ein.

05.05.2026

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Ein deutscher Passagier tot
Gefährlicher Erreger

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Ein deutscher Passagier tot

Mehrere Menschen erkranken auf einem Kreuzfahrtsschiff, drei von ihnen sterben später – darunter ein Deutscher. Die WHO sieht jedoch kein größeres Risiko für die breite Öffentlichkeit.

04.05.2026