Was geschah am 10. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Juni 2026

Namenstag

Bardo, Maurin, Olivia

Historische Daten

2025 - Bei einem Amoklauf an seiner ehemaligen Schule erschießt ein 21-Jähriger im österreichischen Graz neun Jugendliche und eine Lehrerin. Anschließend tötet er sich selbst. Obwohl der Amokschütze einen Abschiedsbrief hinterlässt, bleiben seine Motive für die Bluttat unklar.

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2011 - Eine Bombe explodiert in der Küchenabteilung des schwedischen Möbelhauses Ikea in Dresden und verletzt zwei Kunden leicht.

2001 - Kurz vor seiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister Berlins steht Klaus Wowereit (SPD) als erster deutscher Spitzenpolitiker offen zu seiner Homosexualität: «Ich bin schwul, und das ist auch gut so.»

1996 - In Belfast beginnen erstmals in der Geschichte Nordirlands Friedensgespräche führender politischer Vertreter der Krisenprovinz. Mit Ausnahme der als politischer Flügel der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) geltenden Sinn Fein sind alle Konfliktparteien daran beteiligt.

1791 - Im «Canada Act» wird die Provinz Quebec in das überwiegend britische Oberkanada (Ontario) und das überwiegend französische Niederkanada (Quebec) geteilt.

Geburtstage

2008 - Helena Zengel (18), deutsche Schauspielerin, Deutscher Filmpreis 2020 als beste Hauptdarstellerin in «Systemsprenger»

1981 - Ewerthon (45), brasilianischer Fußballspieler (Borussia Dortmund 2001-2005)

1976 - Georg Friedrich Prinz von Preußen (50), deutscher Adeliger, Chef des Hauses Hohenzollern

1941 - Jürgen Prochnow (85), deutscher Schauspieler («Das Boot»)

Todestage