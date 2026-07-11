Was geschah am 11. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Juli 2026

Namenstag

Benedikt, Hildulf, Olga, Oliver

Historische Daten

2025 - Wegen eines Streits zwischen Union und SPD über eine von den Sozialdemokraten aufgestellte Kandidatin scheitert im Bundestag die Wahl von drei Richtern für das Bundesverfassungsgericht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

2006 - Bei einer Anschlagserie in der westindischen Millionen-Metropole Mumbai werden 187 Menschen getötet und mehr als 700 weitere verletzt. In voll besetzten Vorortzügen und auf Bahnhöfen waren sieben Bomben explodiert.

1951 - Die Bundesrepublik wird in die UN-Kulturorganisation Unesco aufgenommen. Die DDR wird 1972 Mitglied der Organisation.

1926 - Auf der Berliner Autorennstrecke Avus wird erstmals der Große Preis von Deutschland ausgetragen. Der deutsche Rudolf Caracciola gewinnt in einem Mercedes.

1696 - Die «Academie der Mahler-, Bildhauer- und Architectur-Kunst», die heutige Akademie der Künste, wird in Berlin gegründet.

Geburtstage

1956 - Sela Ward (70), amerikanische Schauspielerin («Auf der Flucht»)

1941 - Heiner Bremer (85), deutscher Journalist («RTL Nachtjournal», «Das Duell bei n-tv»)

1927 - Herbert Blomstedt (99), schwedischer Dirigent, Gewandhauskapellmeister in Leipzig 1998-2005, Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters 1996-1998, Music Director des San Francisco Symphony 1985-1995

1906 - Herbert Wehner, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag 1969-1983, gest. 1990

Todestage