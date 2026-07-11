Was geschah am 11. Juli?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Juli 2026
Namenstag
Benedikt, Hildulf, Olga, Oliver
Historische Daten
2025 - Wegen eines Streits zwischen Union und SPD über eine von den Sozialdemokraten aufgestellte Kandidatin scheitert im Bundestag die Wahl von drei Richtern für das Bundesverfassungsgericht.
2006 - Bei einer Anschlagserie in der westindischen Millionen-Metropole Mumbai werden 187 Menschen getötet und mehr als 700 weitere verletzt. In voll besetzten Vorortzügen und auf Bahnhöfen waren sieben Bomben explodiert.
1951 - Die Bundesrepublik wird in die UN-Kulturorganisation Unesco aufgenommen. Die DDR wird 1972 Mitglied der Organisation.
1926 - Auf der Berliner Autorennstrecke Avus wird erstmals der Große Preis von Deutschland ausgetragen. Der deutsche Rudolf Caracciola gewinnt in einem Mercedes.
1696 - Die «Academie der Mahler-, Bildhauer- und Architectur-Kunst», die heutige Akademie der Künste, wird in Berlin gegründet.
Geburtstage
1956 - Sela Ward (70), amerikanische Schauspielerin («Auf der Flucht»)
1941 - Heiner Bremer (85), deutscher Journalist («RTL Nachtjournal», «Das Duell bei n-tv»)
1927 - Herbert Blomstedt (99), schwedischer Dirigent, Gewandhauskapellmeister in Leipzig 1998-2005, Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters 1996-1998, Music Director des San Francisco Symphony 1985-1995
1906 - Herbert Wehner, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag 1969-1983, gest. 1990
Todestage
2023 - Milan Kundera, französisch-tschechischer Schriftsteller («Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins»), geb. 1929