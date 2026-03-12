Was geschah am 12. März?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. März 2026

Namenstag

Almud, Beatrix

Historische Daten

2011 - Der Sozialwissenschaftler Günter Amendt, der Schauspieler Dietmar Mues und seine Ehefrau sowie die Bildhauerin Angela Kurrer werden in Hamburg von einem Auto totgefahren. Ein Mann rast aufgrund eines epileptischen Anfalls über eine rote Ampel in eine Gruppe von Fußgängern.

2006 - Erstmals teilt sich in Deutschland ein Ehepaar ein Bischofsamt. Stefan Ark Nitsche und Elisabeth Hann von Weyhern übernehmen gemeinsam das Amt des Nürnberger Regionalbischofs.

2003 - Der reformorientierte serbische Ministerpräsident Zoran Djindjic wird in Belgrad bei einem Attentat erschossen.

1989 - Der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee präsentiert am Europäischen Kernforschungszentrum (Cern) bei Genf sein Thesenpapier «Informationsmanagement: Ein Vorschlag». Es gilt quasi als die Geburtsurkunde des World Wide Web.

1986 - In Hannover eröffnet Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann die Cebit-Messe. Erstmals findet diese Messe getrennt von der Industriemesse statt. Die Cebit etabliert sich in den kommenden Jahren als weltweit größte Messe für Informationstechnik. 2018 wird sie eingestellt.

Geburtstage

1962 - Andreas Köpke (64), deutscher Fußballspieler und -trainer, Nationaltorwart 1990-1998

1947 - Peter Harry Carstensen (79), deutscher Politiker (CDU), schleswig-holsteinischer Ministerpräsident 2005-2012

1946 - Liza Minnelli (80), amerikanische Schauspielerin («Cabaret»), Sängerin und Tänzerin, Tochter von Judy Garland und Vincente Minnelli

1943 - Joachim Bublath (83), deutscher Fernsehmoderator (ZDF-Wissenschaftsmagazin «Aus Forschung und Technik», «Die Knoff-Hoff-Show»)

Todestage