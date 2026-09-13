Kalenderblatt

Was geschah am 13. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. September 2026

Namenstag

Amatus, Johannes, Notburg, Tobias

Historische Daten

2021 - Als erstes Bundesland im wiedervereinigten Deutschland wird Sachsen-Anhalt künftig von einer schwarz-rot-gelben Koalition regiert. CDU, SPD und FDP unterzeichnen den ausgehandelten Koalitionsvertrag. Am 16. September wird CDU-Politiker Reiner Haseloff erneut zum Ministerpräsidenten gewählt.

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1991 - Die amerikanische Zeichentrickserie «Die Simpsons» läuft erstmals im deutschen Fernsehen, im Vorabendprogramm des ZDF.

1971 - Der Schriftsteller Heinrich Böll wird als erster Deutscher zum Präsidenten des internationalen Literatenverbandes PEN gewählt.

1911 - Melli Beese erhält als erste Frau in Deutschland eine Pilotenlizenz.

1501 - Der 26-jährige Michelangelo beginnt seine Arbeit am David. Bis 1504 meißelt er die mehr als vier Meter hohe nackte Jünglingsgestalt aus einem einzigen Marmorblock.

Geburtstage

1971 - Goran Ivanisevic (55), kroatischer Tennisspieler und Trainer, Wimbledonsieger 2001

1971 - Stella McCartney (55), britische Designerin, Tochter von Paul und Linda McCartney

1966 - Maria Furtwängler (60), deutsche Schauspielerin («Tatort»-Kommissarin Charlotte Lindholm)

1956 - Alain Ducasse (70), französischer Koch, Unternehmer und Buchautor, zahlreiche Drei-Sterne-Auszeichnungen im Guide Michelin

Todestage

2011 - Arno Fischer, deutscher Fotograf, galt als einer der wichtigsten Fotografen der DDR, geb. 1927

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