Was geschah am 6. Mai?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Mai 2026
Namenstag
Antonia, Britto, Domitian, Gundula
Historische Daten
2025 - CDU-Chef Friedrich Merz wird zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Bei der ersten Abstimmung fehlten ihm überraschend sechs Stimmen.
2021 - Der Bundestag beschließt die Gründung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in Berlin. Die Stiftung soll das politische Wirken des langjährigen CDU-Regierungschefs mit Blick auf deutsche Einheit und europäische Versöhnung wahren.
2001 - In einer historischen Geste betritt Johannes Paul II. als erster Papst in der Geschichte eine Moschee. In der Großen Omajjaden-Moschee in der syrischen Hauptstadt Damaskus betet er gemeinsam mit Muslimen.
1976 - Bei einem Erdbeben in der italienischen Region Friaul sterben fast Tausend Menschen, zahlreiche Orte werden verwüstet.
1971 - In Ottobrunn bei München präsentiert der Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) die erste Magnetschwebebahn der Welt.
Geburtstage
1971 - Till Brönner (55), deutscher Jazz-Trompeter (Album «Generations of Jazz»)
1961 - George Clooney (65), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent, Oscar als bester Nebendarsteller in «Syriana» (2005), Oscar für den besten Film («Argo» 2013)
1946 - Heinz Eggert (80), deutscher Politiker (CDU), sächsischer Innenminister 1991-1995, Talkshow «Grüner Salon» beim Sender n-tv 1997-2002
1856 - Sigmund Freud, österreichischer Neurologe und Psychologe, Begründer der Psychoanalyse, gest. 1939
Todestage
1796 - Adolph Freiherr von Knigge, deutscher Schriftsteller und Jurist, Verfasser des Standardwerkes über gutes Benehmen «Über den Umgang mit Menschen», geb. 1752