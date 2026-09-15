Was geschah am 15. September?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. September 2026
Namenstag
Ludmilla, Melitta, Roland, Notburg
Historische Daten
2011 - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg stärkt die Rechte lediger Väter: Deutsche Gerichte dürfen Männern die Klärung der Vaterschaft und den Umgang mit ihren mutmaßlichen Kindern nicht verweigern.
1996 - Der Chef der separatistischen italienischen Lega Nord, Umberto Bossi, erklärt die Abspaltung Norditaliens von Rom und die «Unabhängigkeit der Bundesrepublik Padanien». Der Schritt bleibt ohne praktische Folgen.
1971 - Friedensaktivisten stechen von Vancouver (Kanada) aus in See, um gegen geplante Atomtests der USA auf den Aleuten-Inseln zu protestieren. Die Aktion gilt als Gründungsdatum der Umweltorganisation Greenpeace.
1916 - Großbritannien setzt im Ersten Weltkrieg an der nordfranzösischen Front erstmals Panzer als Waffe ein.
1806 - Nürnberg, jahrhundertelang Freie Reichsstadt, wird dem Königreich Bayern einverleibt.
Geburtstage
1951 - Lisa Fitz (75), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin
1946 - Tommy Lee Jones (80), amerikanischer Schauspieler («Space Cowboys», «Men in Black», «Auf der Flucht»)
1941 - Charles Schumann (85), deutscher Gastronom, gilt als bekanntester Barkeeper Deutschlands, betreibt in München das «Schumann's»
1876 - Bruno Walter, deutscher Dirigent, 1929 bis zur Emigration 1933 Gewandhauskapellmeister in Leipzig, Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker 1947-49, gest. 1962
Todestage
2006 - Wolfgang Wahl, deutscher Schauspieler («Schachnovelle», «Und Jimmy ging zum Regenbogen», TV-Mehrteiler: «Der große Bellheim»), geb. 1925