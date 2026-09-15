Was geschah am 15. September?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. September 2026

Namenstag

Ludmilla, Melitta, Roland, Notburg

Historische Daten

2011 - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg stärkt die Rechte lediger Väter: Deutsche Gerichte dürfen Männern die Klärung der Vaterschaft und den Umgang mit ihren mutmaßlichen Kindern nicht verweigern.

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1996 - Der Chef der separatistischen italienischen Lega Nord, Umberto Bossi, erklärt die Abspaltung Norditaliens von Rom und die «Unabhängigkeit der Bundesrepublik Padanien». Der Schritt bleibt ohne praktische Folgen.

1971 - Friedensaktivisten stechen von Vancouver (Kanada) aus in See, um gegen geplante Atomtests der USA auf den Aleuten-Inseln zu protestieren. Die Aktion gilt als Gründungsdatum der Umweltorganisation Greenpeace.

1916 - Großbritannien setzt im Ersten Weltkrieg an der nordfranzösischen Front erstmals Panzer als Waffe ein.

1806 - Nürnberg, jahrhundertelang Freie Reichsstadt, wird dem Königreich Bayern einverleibt.

Geburtstage

1951 - Lisa Fitz (75), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin

1946 - Tommy Lee Jones (80), amerikanischer Schauspieler («Space Cowboys», «Men in Black», «Auf der Flucht»)

1941 - Charles Schumann (85), deutscher Gastronom, gilt als bekanntester Barkeeper Deutschlands, betreibt in München das «Schumann's»

1876 - Bruno Walter, deutscher Dirigent, 1929 bis zur Emigration 1933 Gewandhauskapellmeister in Leipzig, Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker 1947-49, gest. 1962

Todestage