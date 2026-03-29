Kalenderblatt

Was geschah am 29. März?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. März 2026

Namenstag

Helmut, Ludolf

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Historische Daten

2006 - Die 18-jährige Lena Gercke gewinnt die erste Staffel von «Germany's next Topmodel» auf ProSieben.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder trifft in Washington zu seinem ersten Gespräch mit US-Präsident George W. Bush zusammen. Ein Hauptthema des Treffens ist der Klimaschutz. Schröder versucht ohne Erfolg, den US-Präsidenten zur Einhaltung des Kyoto-Klimaschutzabkommens zu bewegen.

1971 - Charles Manson wird im Zusammenhang mit der Ermordung der Schauspielerin Sharon Tate zum Tod verurteilt. Nach Abschaffung der Todesstrafe 1972 in Kalifornien verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe.

1886 - Der Österreicher Wilhelm Steinitz gewinnt in New Orleans die erste offizielle Schachweltmeisterschaft.

1871 - Im Beisein von Königin Victoria wird in London die Royal Albert Hall eröffnet. Das runde Konzerthaus aus roten Ziegeln mit Terrakotta-Deko und einer Glaskuppel ist nach ihrem verstorbenen Ehemann Albert benannt.

Geburtstage

1976 - Jennifer Capriati (50), amerikanische Tennisspielerin, gewinnt drei Grand-Slam-Titel und im olympischen Finale gegen Steffi Graf die Goldmedaille in Barcelona 1992

1961 - Michael Winterbottom (65), britischer Regisseur, Silberner Bär der Berlinale für «The Road to Guantánamo» 2006, Goldener Bär für «In This World» 2003

1956 - Claus-Erich Boetzkes (70), deutscher Nachrichtensprecher (ARD-«Nachtmagazin», «Tagesschau»)

1911 - Brigitte Horney, deutsche Schauspielerin («Liebe, Tod und Teufel», TV-Serie «Das Erbe der Guldenburgs»), gest. 1988

Todestage

2025 - Richard Chamberlain, amerikanischer Schauspieler, Golden Globe 1984 für seine Hauptrolle in «Die Dornenvögel», geb. 1934

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