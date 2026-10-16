Was geschah am 16. Oktober?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Oktober 2026

Namenstag

Gallus, Gerhard, Hedwig, Herburg

Historische Daten

1996 - In Guatemala-Stadt werden 84 Menschen bei einem Massenansturm von Fußballfans im überfüllten Stadion getötet und 147 verletzt.

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1986 - Der Südtiroler Reinhold Messner erreicht den Gipfel des 8.516 Meter hohen Lhotse in Nepal. Damit hat er als erster Bergsteiger alle 14 Achttausender der Erde bezwungen.

1956 - Franz Josef Strauß (CSU) wird Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Der bisherige Atomminister löst Theodor Blank (CDU) ab.

1946 - Zehn der zwölf beim Nürnberger Prozess zum Tode verurteilten Hauptkriegsverbrecher werden hingerichtet: Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart und Julius Streicher.

1906 - Als «Hauptmann von Köpenick» hält der Schuhmacher Wilhelm Voigt in Berlin eine Abteilung Soldaten an, führt diese zum Köpenicker Rathaus und raubt die Stadtkasse.

Geburtstage

1976 - Flix (50), deutscher Comiczeichner, -autor und Cartoonist («Das Humboldt-Tier - Ein Marsupilami-Abenteuer», «Spirou in Berlin»)

1966 - Stefan Reuter (60), deutscher Fußballspieler, 69 Länderspiele, Weltmeister 1990

1961 - Marc Levy (65), französischer Schriftsteller («Solange du da bist», «Bis ich dich wiedersehe»)

1886 - David Ben Gurion, israelischer Politiker, proklamierte 1948 den Staat Israel, Ministerpräsident 1948-1953 und 1955-1963, gest. 1973

Todestage