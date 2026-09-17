Kalenderblatt

Was geschah am 17. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2026

Namenstag

Ariadne, Hildegard, Lambert, Robert

Historische Daten

2024 - Die Union legt sich auf CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2025 fest. CSU-Chef Markus Söder verkündet die Einigung in einer gemeinsamen Pressekonferenz und sagt seine Unterstützung zu.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

2021 - Das Erkundungsbergwerk Gorleben wird endgültig stillgelegt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte im Jahr zuvor mitgeteilt, dass große Teile Deutschlands für ein Atomendlager nach geologischen Kriterien grundsätzlich geeignet sind - der lange heftig umkämpfte Salzstock Gorleben im Wendland ist wegen geologischer Mängel nicht darunter.

1991 - Estland, Lettland und Litauen sowie die Marshall-Inseln und die Föderierten Staaten von Mikronesien werden von der UN-Vollversammlung als neue Mitglieder aufgenommen, ebenso die prowestliche Republik Korea und die kommunistische Demokratische Volksrepublik Korea.

1991 - Im nordsächsischen Hoyerswerda beginnen mehrtägige rassistische Ausschreitungen.

1981 - Wolfgang Petersens Spielfilms «Das Boot» nach einem Roman von Lothar-Günther Buchheim wird in München uraufgeführt.

Geburtstage

1971 - Jens Voigt (55), deutscher Radrennfahrer, Gewinner der Deutschland-Tour 2006 und 2007, 17-maliger Teilnehmer der Tour de France

1971 - Sergej Barbarez (55), bosnischer Fußballspieler (Hamburger SV 2000-2006)

1956 - Alain Caparros (70), französischer Manager, Vorstandsvorsitzender Rewe Group 2006-2017

1926 - Klaus Schütz, deutscher Politiker (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin 1967-1977, gest. 2012

Todestage

1966 - Fritz Wunderlich, deutscher Sänger, gilt als einer der größten Tenöre seiner Zeit, geb. 1930

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite