Was geschah am 7. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Juni 2026

Namenstag

Dietger, Robert

Historische Daten

2011 - US-Präsident Barack Obama verleiht Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Staatsbankett in Washington die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung der USA.

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2006 - Charlotte Knobloch wird zur Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland gewählt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der politischen Vertretung der jüdischen Gemeinschaft.

2006 - Der meistgesuchte Terrorist im Irak, der Jordanier Abu Mussab al-Sarkawi, wird bei einem US-Luftangriff in Hibhib nördlich von Bakuba getötet.

1981 - Israelische Kampfflugzeuge zerstören bei einem Überraschungsangriff den im Bau befindlichen irakischen Atomreaktor «Osirak» bei Bagdad.

1951 - Im Gefängnis von Landsberg am Lech finden unter US-Hoheit die letzten Hinrichtungen von deutschen Kriegsverbrechern in der Bundesrepublik statt.

Geburtstage

2001 - Adam Ammour (25), deutscher Bobfahrer, Bronzemedaille im Zweierbob bei den Olympischen Spielen 2026

1981 - Anna Kurnikowa (45), russische Tennisspielerin

1970 - Alexander Dobrindt (56), deutscher Politiker (CSU), Bundesinnenminister seit 2025

1941 - Herbert Herrmann (85), deutsch-schweizerischer Schauspieler (TV-Serien «Ich heirate eine Familie», «Drei sind einer zuviel»)

Todestage