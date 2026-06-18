Was geschah am 18. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Juni 2026

Namenstag

Felicus, Potentin, Simplicius

Historische Daten

2016 - Die Installation «Floating Piers» des Aktionskünstlers Christo öffnet im norditalienischen Iseo-See. Hunderttausende Besucher gehen bis zum 3. Juli über die drei Kilometer langen schwimmenden Stege.

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2006 - Die Katalanen sprechen sich in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für eine größere Eigenständigkeit ihrer Region im Nordosten Spaniens aus.

1976 - Der Halbmittelgewichtler Eckhard Dagge besiegt in der Berliner Deutschlandhalle Elisha Obed von den Bahamas durch technischen K.o. in der zehnten Runde. Damit ist Dagge der zweite deutsche Box-Weltmeister nach Max Schmeling.

1896 - Im thüringischen Bad Frankenhausen wird das 81 Meter hohe Kyffhäuser-Denkmal eingeweiht, das Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) in Stein gehauen auf einem mächtigen Thron am Fuße des Kyffhäuserberges zeigt.

1881 - Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland sichern sich im geheimen Drei-Kaiser-Bund wohlwollende Neutralität zu.

Geburtstage

1961 - Alison Moyet (65), britische Popsängerin («All Cried Out», «Invisible»)

1961 - Jörg Löhr (65), deutscher Handballspieler, mehr als 90 Einsätze in der Nationalmannschaft

1951 - Andreas Neubronner (75), deutscher Tonmeister und Musikproduzent, Gewinner zahlreicher Grammys zusammen mit Peter Laenger und ihrer Musikproduktionsfirma Tritonus

1941 - Roger Lemerre (85), französischer Fußballtrainer, Coach der französischen Nationalmannschaft 1998-2002, Europameister 2000

Todestage