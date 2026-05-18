Was geschah am 18. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Mai 2026

Namenstag

Erich, Felix, Johannes

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Historische Daten

1996 - Zum ersten und bislang einzigen Mal findet das Finale des Grand Prix Eurovision de la Chanson (heute Eurovision Song Contest) ohne deutsche Beteiligung statt. Der deutsche Kandidat Leon war bereits bei der eurovisionsinternen Vorausscheidung gescheitert.

1991 - Somaliland sagt sich von Somalia los. Die internationale Gemeinschaft erkennt die de-facto-Unabhängigkeit der nur wenige Millionen Einwohner zählenden Republik bislang weitgehend nicht an.

1976 - Der von den österreichischen Künstlern André Heller und Bernhard Paul gegründete Zirkus «Roncalli» gibt in Bonn seine erste Vorstellung.

1966 - Ein Beluga-Wal verirrt sich in den Rhein und wird im Duisburger Hafen zum ersten Mal gesichtet. Im Juni gelingt es ihm schließlich, in die Nordsee und in die Freiheit zu schwimmen.

1951 - Revolution auf dem europäischen Getränkemarkt: Die schwedische Firma Tetra Pak stellt der Öffentlichkeit eine neuartige Verpackung vor: einen Getränkekarton in Pyramidenform. Später setzte sich die Ziegelsteinform durch.

Geburtstage

1971 - Sebastian Bezzel (55), deutscher Schauspieler (SWR-«Tatort» vom Bodensee, Titelrolle in den «Franz Eberhofer»-Krimis)

1951 - Angela Voigt, deutsche Leichtathletin, Weitsprung-Olympiasiegerin für die DDR 1976 in Montreal, gest. 2013

1950 - Thomas Gottschalk (76), deutscher Showmaster («Wetten, dass..?»)

1896 - Hans Fischerkoesen, deutscher Werbefilmproduzent und Trickfilmzeichner, schuf 1919 den ersten deutschen Zeichentrickfilm, insgesamt mehr als 1.000 Trickfilme, gest. 1973

Todestage