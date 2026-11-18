Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. November 2026

Namenstag

Odo

Historische Daten

1996 - Die Deutsche Telekom geht an die Börse. Die 713 Millionen ausgegebenen Aktien bringen Einnahmen von knapp 10 Milliarden Euro.

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1991 - Nach drei Monaten erbitterten Widerstands wird die kroatische Stadt Vukovar von der jugoslawischen Armee und serbischen Freischärlern eingenommen. In der verwüsteten Stadt kommt es zu schweren Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung.

1951 - In Hannover wird der Bund der vertriebenen Deutschen (BDV) gegründet, der sich im Oktober 1957 mit dem Verband der Landsmannschaften (VdL) zum Bund der Vertriebenen (BdV) zusammenschließt.

1901 - Die USA sichern sich die alleinigen Rechte am Panama-Kanal-Projekt mit dem zweiten Hay-Pauncefote-Vertrag, den sie mit Großbritannien schließen.

1626 - Nach 120 Jahren Bauzeit weiht Papst Urban VIII. den Petersdom in Rom ein.

Geburtstage

1971 - Ilka Bessin (55), deutsche Komikerin («Cindy aus Marzahn»)

1966 - Marusha (60), deutsche Musikproduzentin und DJane («Somewhere Over The Rainbow», «It Takes Me Away»)

1946 - Amanda Lear (80), französische Sängerin («Follow Me»). Es kursieren unterschiedliche Geburtsdaten.

1906 - Klaus Mann, deutscher Schriftsteller («Flucht in den Norden», «Mephisto», «Der Vulkan», «Der Wendepunkt»), gest. 1949

Todestage