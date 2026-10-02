Was geschah am 2. Oktober?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Oktober 2026

Namenstag

Hermann, Jakob

Historische Daten

2025 - Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur fährt vor einer Synagoge in Manchester ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe und tötet zwei Menschen. Die Polizei, die den Attentäter erschießt, geht von einer Terrortat aus.

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2016 - Überraschend lehnen die Kolumbianer in einer Volksabstimmung das Friedensabkommen zwischen der Regierung und der linken Farc-Guerilla ab. Der am 26. September unterzeichnete Vertrag sollte den ältesten bewaffneten Konflikt Lateinamerikas mit mehr als 220.000 Toten und Millionen Vertriebenen beilegen.

2001 - Wegen der Terroranschläge in den USA erklärt die Nato erstmals in ihrer Geschichte den Bündnisfall. Damit sind alle Nato-Länder grundsätzlich zum Beistand verpflichtet.

1996 - Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth eröffnet den Deutschen Dom am Gendarmenmarkt in Berlin. Er war zwölf Jahre lang für rund 30 Millionen Mark restauriert worden.

1836 - Der britische Naturforscher Charles Darwin kehrt von seiner Weltreise mit dem Vermessungsschiff «Beagle» nach England zurück. Auf der fünfjährigen Seefahrt schafft er Grundlagen für seine Evolutionstheorie.

Geburtstage

1966 - Mousse T. (60), deutsch-türkischer Musikproduzent und DJ («Horny», «Sex Bomb»)

1966 - Peter Knäbel (60), deutscher Fußballspieler und -funktionär, Sportvorstand Schalke 04 2021-2023

1951 - Romina Power (75), amerikanische Schlagersängerin, Duo mit ihrem Ex-Mann Al Bano («Felicità», «Sempre sempre»)

1951 - Sting (75), britischer Rock- und Popsänger («Brand New Day»), früheres Mitglied der Rockgruppe The Police («Message In A Bottle»)

Todestage