Was geschah am 8. September?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. September 2026
Namenstag
Adrian, Korbinian, Maria, Petrus
Historische Daten
1991 - In einem Referendum sprechen sich mehr als 95 Prozent der Mazedonier für die Unabhängigkeit der jugoslawischen Teilrepublik aus.
1966 - Die Science-Fiction-Serie «Star Trek» («Raumschiff Enterprise») startet beim amerikanischen Fernsehsender NBC.
1951 - Die USA und 47 weitere Staaten unterzeichnen in San Francisco (Bundesstaat Kalifornien) einen Friedensvertrag mit dem ehemaligen Kriegsgegner Japan. Das Land wird aus US-Militärherrschaft in die Souveränität entlassen.
1941 - Im Zweiten Weltkrieg wird Leningrad (heute St. Petersburg) von der deutschen Armee eingekesselt und von allen Landwegen abgeschnitten. Damit beginnt die mehrjährige Blockade der Stadt.
1926 - In Genf wird Deutschland in den Völkerbund aufgenommen.
Geburtstage
1986 - João Moutinho (40), portugiesischer Fußballspieler (Sporting Lissabon 2004-2010)
1956 - Helmut Böttiger (70), deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker (Buch «Die Gruppe 47. Als die deutsche Literatur Geschichte schrieb»)
1951 - Gundi Ellert (75), deutsche Schauspielerin («Maria, ihm schmeckt's nicht!»)
1941 - Bernie Sanders (85), amerikanischer Politiker, Senator für Vermont im US-Kongress seit 2007
Todestage
2022 - Königin Elizabeth II., britische Königin 1952-2022, geb. 1926