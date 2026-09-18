Was geschah am 18. September?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. September 2026

Namenstag

Lantpert, Richardis

Historische Daten

2021 - In einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) erschießt ein Kunde einen Aushilfskassierer, der ihn auf die Corona-Maskenpflicht hingewiesen hatte. Im September 2022 wird der Täter wegen Mordes an dem 20-jährigen Schüler zu lebenslanger Haft verurteilt. Hauptmotiv ist nach Ansicht der Richter vor allem dessen rechtsradikale Einstellung.

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2006 - Als erste Weltraumtouristin startet die US-Unternehmerin Anousheh Ansari gemeinsam mit der neuen Langzeitbesatzung vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation ISS.

1981 - Die französische Nationalversammlung beschließt die Abschaffung der Todesstrafe.

1961 - UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld stirbt beim bis heute ungeklärten Absturz seines Flugzeugs an der Grenze zwischen der abtrünnigen kongolesischen Provinz Katanga und Nordrhodesien (dem heutigen Sambia). Der Schwede war auf dem Weg zu einem Vermittlungstreffen mit dem Präsidenten Katangas, Moische Tschombé.

1851 - Die «New York Times» erscheint als «New-York Daily Times» erstmals.

Geburtstage

1976 - Ronaldo (50), brasilianischer Fußballer, Weltfußballer des Jahres 1996, 1997 und 2002

1971 - Anna Netrebko (55), russisch-österreichische Sopranistin

1951 - Marc Surer (75), Schweizer Automobilrennfahrer, 82 Grand Prix-Rennen in der Formel 1

1946 - Hans Kollhoff (80), deutscher Architekt (Kollhoff-Tower am Potsdamer Platz in Berlin)

Todestage