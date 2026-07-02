Was geschah am 2. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juli 2026

Namenstag

Wiltrud

Historische Daten

2025 - Im Prozess gegen Sean «Diddy» Combs wegen Sexualstraftaten sprechen die Geschworenen den früheren Rap-Superstar von den schwersten Vorwürfen frei. Combs wird lediglich im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen und Anfang Oktober zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt.

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2011 - Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bezwingt in Hamburg den Briten David Hay nach Punkten. Klitschko fügt damit seinen Titeln der WBO, IBF und IBO auch den Gürtel der WBA hinzu. Damit sind alle wichtigen Box-WM-Titel in Besitz der Klitschko-Familie. Bruder Vitali ist Schwergewichts-Champion des WBC.

2001 - Erstmals treten Frauen Offizierslaufbahnen der Bundeswehr an. Nach der Öffnung der Streitkräfte für Frauen zu Jahresbeginn waren die Soldatinnen zunächst in die Laufbahnen der Mannschaften und Unteroffiziere gekommen.

1976 - Nord- und Südvietnam werden als Sozialistische Republik Vietnam formell wiedervereinigt. Ein Jahr zuvor hatte Südvietnam nach jahrzehntelangem Krieg kapituliert. Das Land war 22 Jahre in einen kommunistischen Norden und einen westlich orientierten Süden geteilt.

1881 - Der amerikanische Präsident James A. Garfield wird in Washington bei einem Attentat tödlich verletzt. Er stirbt am 19. September 1881.

Geburtstage

1986 - Lindsay Lohan (40), amerikanische Schauspielerin («Robert Altman's Last Radio Show», «Girls Club - Vorsicht bissig!», «Ein Zwilling kommt selten allein»)

1976 - Ahmad Mansour (50), palästinensisch-israelischer Psychologe und Autor in Deutschland («Generation Allah - Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen»)

1956 - Jerry Hall (70), amerikanisches Model, Ex-Frau von Mick Jagger und Rupert Murdoch

1936 - Rex Gildo, deutscher Schlagersänger («Fiesta Mexicana», «Speedy Gonzales»), gest. 1999

Todestage