Was geschah am 25. März?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. März 2026

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Namenstag

Prokop

Historische Daten

2021 - Der Bundestag beschließt schärfere Strafen für sexualisierte Gewalt an Kindern und deren Darstellung. Solche Delikte können künftig als Verbrechen geahndet werden. Nach Zustimmung des Bundesrates tritt das Gesetz am 1. Juli 2021 in Kraft.

2001 - Mit dem Beitritt von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden zum Schengen-Abkommen schaffen die Länder die Grenzkontrollen für EU-Bürger ab.

1996 - Der Hamburger Mäzen und Sozialforscher Jan Philipp Reemtsma wird vor seinem Haus in Hamburg-Blankenese entführt und 33 Tage in einem Kellerverlies bei Bremen gefangen gehalten. Erst nach Zahlung eines Lösegeldes von umgerechnet rund 15 Millionen Euro kommt er wieder frei. Der Kopf der Entführer, Thomas Drach, wird 2001 vom Landgericht Hamburg zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

1966 - Der ehemalige Lagerarzt im KZ Auschwitz, Horst Fischer, wird vom Obersten Gericht der DDR wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Fischer habe mindestens 55.000 Personen bei der Selektion für den sofortigen Gastod bestimmt. Das Urteil wird im Juli 1966 vollstreckt.

1876 - Der deutsche Ingenieur Carl von Linde erhält das bayerische Patent für seine Kältemaschine, die mit Ammoniak als Kühlflüssigkeit arbeitet.

Geburtstage

1976 - Wladimir Klitschko (50), ukrainischer Boxer, mehrere Jahre Schwergewichts-Weltmeister der drei großen Boxverbände IBF, WBO und WBA

1941 - Gerd Poppe, deutscher Politiker, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung 1998-2003, Mitglied der Bürgerrechtsbewegung der ehemaligen DDR, gest. 2025

1941 - Gunter Pleuger (85), deutscher Diplomat (UN-Botschafter 2002-2006)

1936 - Giora Feidman (90), israelischer Klarinettist, Star der osteuropäischen Klezmer-Musik

Todestage