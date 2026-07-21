Was geschah am 21. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Juli 2026

Namenstag

Florentius, Laurentius, Arbogast

Historische Daten

2024 - US-Präsident Joe Biden verkündet über die sozialen Medien seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen. Der damals 81-jährige Demokrat war wegen seines Alters und seines mentalen Zustandes in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten.

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2011 - Wer im öffentlichen Interesse Missstände bei seinem Arbeitgeber bekannt macht, darf deshalb nicht fristlos entlassen werden. Das entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg im Fall einer Altenpflegerin aus Berlin.

1996 - Der Däne Bjarne Riis aus dem «Team Telekom» gewinnt die 83. Tour de France vor seinem Teamkameraden Jan Ullrich aus Deutschland. 2007 gibt Riis zu, bei der Tour gedopt gewesen zu sein.

1831 - Leopold von Sachsen-Coburg-Gotha wird als erster «König der Belgier» vereidigt. Der 21. Juli wird später zum Nationalfeiertag erklärt.

1796 - Der schottische Arzt und Botaniker Mungo Park erreicht als vermutlich erster Europäer den westafrikanischen Fluss Niger im heutigen Mali.

Geburtstage

1971 - Charlotte Gainsbourg (55), französische Schauspielerin («Antichrist», «Jane Eyre») und Sängerin (Album «Rest»), Tochter von Serge Gainsbourg und Jane Birkin

1951 - Eberhard Gienger (75), deutscher Kunstturner, Weltmeister am Reck 1974

1951 - Robin Williams, amerikanischer Schauspieler («Good Morning, Vietnam», «Mrs. Doubtfire»), gest. 2014

1941 - Hemjö Klein (85), deutscher Wirtschaftsmanager, «Erfinder» der Bahncard, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbahn 1982-1993 und der Lufthansa 1993-1998

Todestage