Was geschah am 29. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juni 2026

Namenstag

Beata, Gero, Peter, Paul

Historische Daten

2021 - Die Bundeswehr beendet ihren Afghanistan-Einsatz als Teil der Nato-Mission «Resolute Support». Im April hatte US-Präsident Joe Biden den Abzug seiner Truppen bis zum 11. September angekündigt. Sie verlassen das Land bereits am 31. August.

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1986 - Durch ein 3:2 im Finale gegen die Bundesrepublik wird Argentinien in Mexiko-Stadt Fußballweltmeister.

1971 - Die dreiköpfige Besatzung des sowjetischen Raumschiffes «Sojus 11» stirbt bei der Rückkehr von den «Saljut»-Raumstation. Die Kosmonauten werden nach der Landung tot in ihrer Kapsel aufgefunden. Der Druckausgleich der Kapsel hatte versagt.

1956 - Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller und die Schauspielerin Marilyn Monroe heiraten.

1951 - Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., wird zusammen mit seinem Bruder Georg im Freisinger Dom zum Priester geweiht.

Geburtstage

1996 - Emilio Sakraya (30), deutscher Schauspieler («Bibi & Tina», «4 Blocks», «Tribes of Europe») und Sänger

1951 - Don Rosa (75), amerikanischer Comiczeichner, bekannt für seine Disney-Comics

1951 - Ferdinand Dudenhöffer (75), deutscher Volkswirtschaftler und Automobilexperte

1946 - Gitte Hænning (80), dänische Schlager- und Jazzsängerin («Ich will 'nen Cowboy als Mann», «So schön kann doch kein Mann sein»)

Todestage