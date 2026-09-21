Kalenderblatt

Was geschah am 21. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. September 2026

Namenstag

Matthäus

Historische Daten

2025 - Großbritannien, Kanada und Australien erkennen Palästina als Staat an. Damit haben mehr als 150 der 193 UN-Mitglieder einen palästinensischen Staat anerkannt. Mit Kanada und Großbritannien sind erstmals G7-Nationen dabei.

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Impressum

2001 - Bei einer Explosion in einem Chemiewerk nahe der südfranzösischen Stadt Toulouse sterben 31 Menschen, rund 4.500 werden verletzt.

1991 - Drei ostdeutsche Bürgerbewegungen konstituieren sich in Potsdam unter dem Namen «Bündnis 90» als Partei. 1993 erfolgt der Zusammenschluss mit den Grünen zur Partei «Bündnis 90/Die Grünen».

1991 - Eine deutliche Mehrheit des armenischen Volkes stimmt bei einem Referendum für die Unabhängigkeit ihrer Republik von der Sowjetunion. Zwei Tage später ruft das armenische Parlament die Unabhängigkeit aus.

1956 - Der Magistrat von Ost-Berlin beschließt den Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Brandenburger Tores. Das Berliner Wahrzeichen steht auf Ost-Berliner Gebiet unmittelbar an der Sektorengrenze. Unter den Linden soll auch Karl Friedrich Schinkels Neue Wache wiederhergestellt werden.

Geburtstage

1996 - Thilo Kehrer (30), deutscher Fußballspieler (FC Schalke 04, Paris SG, 28 Länderspiele)

1971 - Karen Webb (55), TV-Moderatorin und Journalistin (ZDF-Frauenmagazin «ML Mona Lisa», ZDF-Boulevardmagazin «Leute heute»)

1936 - Jean Pütz (90), deutscher Fernsehjournalist, Moderator der WDR-Sendereihe «hobbythek» 1974-2004

1931 - Larry Hagman, amerikanischer Schauspieler («Dallas», «Bezaubernde Jeannie»), gest. 2012

Todestage

2016 - Klaus Harpprecht, deutscher Journalist und Schriftsteller, Berater und Redenschreiber von Kanzler Willy Brandt (SPD), geb. 1927

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