Kalenderblatt

Was geschah am 23. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2026

Namenstag

Jakobus, Johannes, Oda, Severin

Historische Daten

2011 - Die islamistische Ennahdha-Partei gewinnt mit riesigem Abstand die erste freie Wahl in Tunesien. Zweitstärkste Partei wird die Mitte-Links-Partei «Kongress für die Republik» (CPR). Auf Platz drei landet die sozialdemokratische Partei Ettakatol.

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Impressum

2001 - Apple-Chef Steve Jobs präsentiert das portable Musik-Abspielgerät «iPod».

1996 - Papst Johannes Paul II. erkennt die auf Charles Darwin zurückgehende Evolutionstheorie als mit dem christlichen Glauben vereinbar an.

1956 - In Ungarn beginnen Proteste gegen die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei. Der Volksaufstand wird am 11. November von Sowjettruppen blutig niedergeschlagen.

1956 - Mit der Annahme der Satzung gründen 81 UN-Staaten die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Die autonome UN-Behörde überprüft weltweit nukleare Anlagen und wacht über die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags.

Geburtstage

1986 - Emilia Clarke (40), britische Schauspielerin («Game of Thrones»)

1976 - Ryan Reynolds (50), kanadischer Schauspieler, («Deadpool»-Reihe, «Selbst ist die Braut»)

1956 - Katrin Sass (70), deutsche Schauspielerin (Film «Good Bye, Lenin!», TV-Serien «Weissensee», «Der Usedom-Krimi»)

1951 - Gerd Kische (75), deutscher Fußballspieler (Hansa Rostock 1970-1982, 63 Spiele für die Nationalmannschaft der DDR)

Todestage

1984 - Oskar Werner, österreichischer Schauspieler («Jules und Jim», «Fahrenheit 451», 1966 Golden Globe für «Der Spion, der aus der Kälte kam»), geb. 1922

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