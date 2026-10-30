Was geschah am 30. Oktober?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Oktober 2026

Namenstag

Dietger

Historische Daten

2025 - Nach 135 Jahren verliert das Ulmer Münster den Titel als höchster Kirchturm der Welt. Nun wird es von der Basilika Sagrada Família in Barcelona überragt, das mit dem Aufsetzen eines weiteren Kreuzsegments auf 162,91 Meter kommt. Das sind 1,41 Meter mehr als der Ulmer Kirchturm.

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1996 - Bundeskanzler Helmut Kohl ist 5.144 Tage im Amt und damit einen Tag länger Regierungschef als der bisherige Rekordhalter Konrad Adenauer.

1961 - Auf der Insel Nowaja Semlja im Nordpolarmeer zündet die Sowjetunion die «Zar»-Wasserstoffbombe, die stärkste jemals gezündete Bombe. Der Sprengsatz ist bis zu 4.000 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Die Druckwelle von AN602 ist so stark, dass sie die Erde dreimal umrundet.

1961 - Das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei wird unterzeichnet.

1961 - Die Kommunistische Partei der Sowjetunion beschließt auf ihrem XXII. Parteitag, den Leichnam Stalins aus dem Mausoleum am Roten Platz zu entfernen. Er wird später an der Kremlmauer beigesetzt.

Geburtstage

1981 - Ivanka Trump (45), amerikanische Unternehmerin, Tochter des US-Präsidenten Donald Trump

1971 - Fredi Bobic (55), deutscher Fußballer, Europameister mit der Nationalmannschaft in England 1996

1956 - Christina Rau (70), deutsche Politologin, Witwe des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau (Bundespräsident 1999-2004)

1941 - Theodor Hänsch (85), deutscher Physiker, Nobelpreis für Physik 2005 für seine Beiträge zur Laserphysik, die zu exakteren Atomuhren führen könnten

Todestage