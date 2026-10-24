Was geschah am 24. Oktober?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Oktober 2026

Namenstag

Antonius Maria

Historische Daten

2016 - Die französischen Behörden beginnen mit der Räumung eines als «Dschungel» bekannten Flüchtlingslagers bei Calais in Nordfrankreich. Etwa 6500 Menschen werden in andere Aufnahmelager gebracht. Sie wollten über den Ärmelkanal nach Großbritannien.

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2003 - Mit der Landung der Concorde in London endet nach 34 Jahren die Ära des «fliegenden Kugelschreibers». Zum letzten offiziellen Flug startete die Concorde am 23. Oktober in New York. British Airways und Air France haben sich im April 2003 aus Kostengründen zur Einstellung ihrer Concorde-Flüge entschieden.

2001 - Bei dem bis dahin schwersten Tunnelunglück in der Geschichte der Schweiz werden im Gotthard-Tunnel elf Menschen getötet, darunter vier Deutsche.

1998 - In Münster und Osnabrück feiern Staatsoberhäupter aus 20 europäischen Staaten, darunter sechs Monarchen, den Westfälischen Frieden von 1648. Es handelt sich bei dem Gipfeltreffen um das bis dahin größte protokollarische Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik.

1901 - An ihrem 63. Geburtstag stürzt sich die Lehrerin Annie Edson Taylor in einem Holzfass die Niagarafälle hinunter - und überlebt. Damit ist sie der erste Mensch, der eine Fahrt über die Fälle in einem Fass übersteht.

Geburtstage

1990 - Ilkay Gündogan (36), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund, Manchester City, Kapitän der Nationalmannschaft 2023-2024)

1989 - Felix Banaszak (37), deutscher Politiker, Co-Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen seit 2024

1986 - Drake (40), kanadischer Rapper und R&B-Musiker («Thank Me Later», «Scorpion»)

1936 - Bill Wyman (90), britischer Rockmusiker, Bassist der Rolling Stones («Satisfaction») bis 1993, eigene Band The Rhythm Kings ab 1996

Todestage