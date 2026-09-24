Was geschah am 24. September?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. September 2026

Namenstag

Gerhard, Rupert, Virgil

Historische Daten

2006 - Box-Weltmeister Arthur Abraham aus Berlin verteidigt in Wetzlar seinen IBF-Titel im Mittelgewicht trotz eines Kieferbruchs gegen den Kolumbianer Edison Miranda.

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1996 - Die Öffnung des 2.500 Jahre alten Hasmonäischen Tunnels am Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt löst schwere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Israelis aus. Zahlreiche Menschen kommen ums Leben.

1991 - Der frühere DDR-Spionagechef Markus Wolf stellt sich bei seinem freiwilligen Grenzübertritt von Österreich nach Deutschland den Behörden.

1991 - «Nevermind», das zweite Studioalbum der US-Rockband Nirvana, erscheint. Es zählt zu den weltweit meistverkauften Musikalben überhaupt.

1961 - Die neue Deutsche Oper in West-Berlin wird mit einer Aufführung von «Don Giovanni» von Wolfgang Amadeus Mozart eröffnet.

Geburtstage

1951 - Heinz Hoenig (75), deutscher Schauspieler («Das Boot», «Der große Bellheim», «Der Schattenmann»)

1946 - Uschi Obermaier (80), deutsche Exkommunardin und Fotomodell, Sex-Ikone der 68er-Studentenrevolte, Mitglied der Berliner «Kommune 1»

1941 - Linda McCartney, amerikanische Fotografin und Musikerin, langjährige Ehefrau von Paul McCartney, gest. 1998

1936 - Jim Henson, amerikanischer Puppenspieler und -erfinder, Film- und Fernsehproduzent («Sesamstraße», «Die Muppet-Show»), gest. 1990

Todestage