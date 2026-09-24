Was geschah am 24. September?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. September 2026
Namenstag
Gerhard, Rupert, Virgil
Historische Daten
2006 - Box-Weltmeister Arthur Abraham aus Berlin verteidigt in Wetzlar seinen IBF-Titel im Mittelgewicht trotz eines Kieferbruchs gegen den Kolumbianer Edison Miranda.
1996 - Die Öffnung des 2.500 Jahre alten Hasmonäischen Tunnels am Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt löst schwere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Israelis aus. Zahlreiche Menschen kommen ums Leben.
1991 - Der frühere DDR-Spionagechef Markus Wolf stellt sich bei seinem freiwilligen Grenzübertritt von Österreich nach Deutschland den Behörden.
1991 - «Nevermind», das zweite Studioalbum der US-Rockband Nirvana, erscheint. Es zählt zu den weltweit meistverkauften Musikalben überhaupt.
1961 - Die neue Deutsche Oper in West-Berlin wird mit einer Aufführung von «Don Giovanni» von Wolfgang Amadeus Mozart eröffnet.
Geburtstage
1951 - Heinz Hoenig (75), deutscher Schauspieler («Das Boot», «Der große Bellheim», «Der Schattenmann»)
1946 - Uschi Obermaier (80), deutsche Exkommunardin und Fotomodell, Sex-Ikone der 68er-Studentenrevolte, Mitglied der Berliner «Kommune 1»
1941 - Linda McCartney, amerikanische Fotografin und Musikerin, langjährige Ehefrau von Paul McCartney, gest. 1998
1936 - Jim Henson, amerikanischer Puppenspieler und -erfinder, Film- und Fernsehproduzent («Sesamstraße», «Die Muppet-Show»), gest. 1990
Todestage
1541 - Paracelsus, Schweizer Arzt, Naturforscher und Philosoph, geb. 1493