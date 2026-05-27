Was geschah am 27. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Mai 2026

Namenstag

Augustin, Bruno

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Historische Daten

2021 - Im Westen Kanadas werden auf dem Gelände eines früheren Internats für indigene Kinder mehrere Hundert Leichen entdeckt. Jahrzehntelang waren auch in anderen Wohnheimen Kinder von Ureinwohnern zwangsweise untergebracht, um sie zu westlich-christlichen Werten zu erziehen.

2016 - Barack Obama besucht als erster US-Präsident die japanische Stadt Hiroshima, die vor fast 71 Jahren von einer amerikanischen Atombombe zerstört wurde. Hiroshima stehe für den Beginn des «moralischen Erwachens».

2006 - Bei einem Erdbeben der Stärke 6,3 auf der indonesischen Insel Java kommen mehr als 5.700 Menschen ums Leben. Rund 38.000 Menschen werden verletzt, bis zu 600.000 obdachlos.

1951 - Der Deutsche Filmpreis wird erstmals vergeben. «Das doppelte Lottchen» von Josef von Baky und Erich Kästner wird in drei Kategorien ausgezeichnet. Überreicht werden die Preise im Rahmen der ersten Berlinale am 6. Juni in Berlin.

1931 - Der Schweizer Physiker Auguste Piccard und sein Assistent starten in Augsburg zum ersten Flug von Menschen in die Stratosphäre. Sie erreichen eine Höhe von 15.781 Metern.

Geburtstage

1976 - Jiri Stajner (50), tschechischer Fußballspieler (Hannover 96)

1956 - Clemens Tönnies (70), deutscher Unternehmer, Fleischgroßhändler, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04 2001-2020

1956 - Giuseppe Tornatore (70), italienischer Regisseur («Cinema Paradiso»)

1901 - Georg August Zinn, deutscher Politiker (SPD), hessischer Ministerpräsident 1950-1969, gest. 1976

Todestage