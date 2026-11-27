Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. November 2026

Namenstag

Oda, Virgil, Bilhild

Historische Daten

2016 - Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister. Dem deutsch-finnischen Mercedes-Piloten reicht beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi ein zweiter Platz hinter Teamkollege Lewis Hamilton.

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2011 - Bei der Volksabstimmung in Baden-Württemberg über das Bahnprojekt Stuttgart 21 votiert eine Mehrheit gegen einen Ausstieg des Landes. Der umstrittene Bau eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs kann damit fortgesetzt werden.

1991 - Die ARD-Hauptversammlung in Hamburg beschließt die Aufnahme des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) als Mitglieder der Senderfamilie ab 1. Januar 1992.

1971 - Die Landekapsel der sowjetischen Raumsonde «Mars 2» erreicht als erstes irdisches Objekt die Marsoberfläche. Sie zerschellt jedoch beim Landeversuch.

1961 - Die Chemie-Firma Grünenthal nimmt das Schlafmittel «Contergan» vom Markt. Nach der Einnahme hatten Ende der 1950er Jahre tausende Mütter Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt gebracht.

Geburtstage

1951 - Andreas Nachama (75), deutscher Historiker und Rabbiner, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland 2019-2023, Leiter des NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin 1994-2019

1943 - Jil Sander (83), deutsche Modeschöpferin und Unternehmerin, eröffnet 1967 ihr erstes Geschäft in Hamburg, 1968 Gründung der Jil Sander GmbH

1941 - Aimé Jacquet (85), französischer Fußballtrainer, Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft 1998

1701 - Anders Celsius, schwedischer Astronom, führte das Thermometer mit der Skala von 100 Grad zwischen dem Gefrier- und dem Siedepunkt von Wasser ein, gest. 1744

Todestage