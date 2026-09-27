Was geschah am 27. September?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. September 2026
Namenstag
Hiltrud, Kjeld, Vinzenz
Historische Daten
2021 - Ein Gericht in New York spricht den früheren Popstar R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und anderer Delikte schuldig. Im Juni 2022 wird das Strafmaß verkündet: 30 Jahre Haft.
2006 - In Berlin beginnt die erste deutsche Islam-Konferenz. Der auf zwei bis drei Jahre angelegte Dialog soll einen Beitrag zur Integration der seinerzeit mehr als drei Millionen Muslime leisten.
1996 - Die radikal-muslimischen Taliban-Milizen erobern erstmals die afghanische Hauptstadt Kabul, setzen eine Übergangsregierung ein und künden die Errichtung eines islamischen Gottesstaates an.
1956 - Der deutsche Spielfilm «Die Halbstarken» mit Horst Buchholz und Karin Baal in den Hauptrollen wird in Essen uraufgeführt.
1951 - Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) erklärt im Bundestag die deutsche Bereitschaft zu einem Wiedergutmachungsabkommen mit Israel und zur Rückerstattung jüdischen Eigentums.
Geburtstage
1976 - Francesco Totti (50), italienischer Fußballspieler (AS Rom 1993-2017, Nationalspieler 1998-2006)
1965 - Maria Schrader (61), deutsche Schauspielerin («Aimée & Jaguar») und Regisseurin («Ich bin dein Mensch», Regie-Emmy für Netflix-Serie «Unorthodox»)
1943 - Walter Riester (83), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1998-2002, Zweiter Vorsitzender der IG Metall 1993-1998
1931 - Freddy Quinn (95), deutsch-österreichischer Schlagersänger («Junge, komm bald wieder», «Die Gitarre und das Meer») und Schauspieler,
Todestage
1991 - Karl-Heinz Köpcke, deutscher Nachrichtensprecher, «Tagesschau»-Sprecher 1959-1987, geb. 1922