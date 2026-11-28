Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. November 2026

Namenstag

Berta, Gunther

Historische Daten

2016 - Eine bolivianische Maschine mit 77 Menschen stürzt nahe der kolumbianischen Stadt Medellín ab. Nur sechs Insassen überleben. An Bord war auch die Fußballmannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense.

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2001 - Nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September wird in Hamburg ein Marokkaner als mutmaßlicher Unterstützer der «Hamburger Todespiloten» verhaftet. Mounir el Motassadeq wird später zu 15 Jahren Haft verurteilt.

1996 - Bei einer Novelle des österreichischen Strafrechts streicht das Parlament in Wien den Tatbestand des Ehebruchs.

1971 - Der jordanische Ministerpräsident Wasfi al-Tell wird in Kairo von Mitgliedern einer palästinensischen Untergrundorganisation erschossen.

1966 - Im zentralafrikanischen Burundi wird König Ntare V. gestürzt und die Republik ausgerufen. Das Land hatte vier Jahre zuvor seine Unabhängigkeit von Belgien erlangt.

Geburtstage

1979 - Thomas Lurz (47), deutscher Schwimmer, mehrfacher Langstrecken-Weltmeister (5 und 10 km)

1961 - Alfonso Cuarón (65), mexikanischer Regisseur, Oscars für «Gravity» (2013) und «Roma» (2018)

1953 - Ewald Lienen (73), deutscher Fußballspieler (Arminia Bielefeld) und Trainer (1. FC Köln, FC St. Pauli)

1881 - Stefan Zweig, österreichischer Schriftsteller («Schachnovelle»), gest. 1942

Todestage