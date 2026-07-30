Was geschah am 30. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Juli 2026

Namenstag

Beatrix, Hadebrand, Ingeborg

Historische Daten

2021 - Die Unesco zeichnet den Donaulimes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches als neues Welterbe aus. In seinem bayerischen Abschnitt erstreckt sich der Donaulimes von Bad Gögging im Landkreis Kelheim über Regensburg und Straubing bis nach Passau.

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2006 - In der Demokratischen Republik Kongo sind mehr als 25 Millionen Menschen bei den ersten freien Wahlen seit 40 Jahren aufgerufen, ihren Präsidenten und das Parlament neu zu bestimmen.

2003 - Das letzte Exemplar des VW-Käfers läuft im mexikanischen Puebla vom Band.

1966 - In der 101. Minute des WM-Endspiels zwischen England und Deutschland fällt das legendäre Wembley-Tor: Bis heute ist umstritten, ob es ein gültiger Treffer für England war oder nicht. Deutschland verliert das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in London mit 2:4.

1955 - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) untersagt seinen Vereinen, Damenfußball-Abteilungen zu gründen oder aufzunehmen. 1970 hebt er das Verbot auf.

Geburtstage

1961 - Laurence Fishburne (65), amerikanischer Schauspieler («Matrix», «What's Love Got To Do With It»)

1956 - Georg Gänswein (70), deutscher Erzbischof, ehemaliger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI.

1941 - Paul Anka (85), kanadisch-amerikanischer Schlagersänger und Songwriter («Diana»)

1936 - Dietz-Werner Steck, deutscher Schauspieler, bekannt geworden als «Tatort»-Kommissar Ernst Bienzle, gest. 2016

Todestage