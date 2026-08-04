Was geschah am 4. August?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. August 2026

Namenstag

Johannes

Historische Daten

2011 - Der Tod eines 29-Jährigen durch Polizeikugeln löst zwei Tage später in mehreren Stadtteilen Londons eine Gewaltwelle aus. Am 8. August greifen die Krawalle auf andere britische Städte wie Birmingham, Liverpool und Manchester über. Fünf Menschen sterben.

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1971 - Sie gilt als erste Geiselnahme in der Geschichte der Bundesrepublik: Bei einem Banküberfall in München erschießt die Polizei einen der beiden Täter, der andere wird festgenommen. Eine Geisel stirbt im Kugelhagel.

1956 - In Leipzig wird beim II. Deutschen Turn- und Sportfest der DDR das Zentralstadion eröffnet. Mit 100.000 Sitzplätzen, verteilt auf lange Holzbänke, gehört das Stadion am Elsterbecken lange zu den größten Arenen Europas.

1951 - Mit der Verabschiedung des Gesetzes «über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes» wird das KBA gegründet. Sitz der neuen Behörde wird Flensburg in Schleswig-Holstein.

1931 - Kurt Tucholsky beschreibt in einem Beitrag für die Wochenzeitung «Die Weltbühne», wie im Ersten Weltkrieg Feldgendarmen Deserteure niederschossen. Hieraus stammt das Zitat «Soldaten sind Mörder».

Geburtstage

1981 - Florian Silbereisen (45), deutscher Moderator («Feste der Volksmusik»), Sänger und Schauspieler («Das Traumschiff»)

1981 - Meghan Herzogin von Sussex (45), britische Herzogin und ehemalige amerikanische Schauspielerin («Suits»), seit Mai 2018 Ehefrau von Prinz Harry

1961 - Barack Obama (65), amerikanischer Politiker, 44. US-Präsident 2009-2017, Friedensnobelpreis 2009

1901 - Louis Armstrong, amerikanischer Jazztrompeter und Sänger («What A Wonderful World»), gest. 1971

Todestage