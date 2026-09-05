Was geschah am 5. September?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2026
Namenstag
Maria Theresia, Roswitha
Historische Daten
2025 - Das US-Verteidigungsressort heißt jetzt «Kriegsministerium». Die US-Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen. An der rechtlichen Verbindlichkeit der Anordnung von US-Präsident Donald Trump gibt es Zweifel.
2006 - Nach fast 15-jähriger Planung beginnt der Bau des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg. Statt wie geplant 2011 wird der BER erst 2020 eröffnet.
1986 - Im pakistanischen Karachi kapern fünf Palästinenser ein PanAm-Flugzeug mit fast 400 Insassen. Bei der Erstürmung durch pakistanisches Militär sterben 21 Menschen.
1946 - Österreich und Italien unterzeichnen in Paris einen Vertrag (Gruber-De Gasperi-Abkommen) zum Schutz der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol. Erst 1992 wird eine Autonomie Südtirols international endgültig besiegelt.
1866 - Am jüdischen Neujahrsfest wird in Berlin nach fast siebenjähriger Bauzeit die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße eröffnet.
Geburtstage
1976 - Carice van Houten (50), niederländische Schauspielerin (Film «Operation Walküre», TV-Serie «Game of Thrones»)
1951 - Michael Keaton (75), amerikanischer Schauspieler («Batman»)
1951 - Paul Breitner (75), deutscher Fußballspieler, 48 Einsätze als deutscher Nationalspieler
1946 - Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen («We Will Rock You»), gest. 1991
Todestage
2025 - Horst Krause, deutscher Schauspieler («Polizeiruf 110»), geb. 1941