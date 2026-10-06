Was geschah am 6. Oktober?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Oktober 2026

Namenstag

Adalbero, Bruno, Renatus

Historische Daten

2021 - Der deutsche Max-Planck-Forscher Benjamin List und sein US-Kollege David MacMillan erhalten den Nobelpreis für Chemie. Sie entwickelten Reaktionsbeschleuniger (Katalysatoren), die die Konstruktion von organischen Molekülen revolutionierte. Die Technik wird etwa bei der Arzneimittelproduktion genutzt.

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1991 - In der «Sendung mit der Maus» hat Käpt'n Blaubär seinen ersten Auftritt. Erfunden wurde der blaue Seebär, der seinen drei Enkeln regelmäßig dreiste Geschichten voller Lügen und Übertreibungen auftischt, von Walter Moers. Die Stimme lieh ihm der 2018 gestorbene Schauspieler Wolfgang Völz.

1981 - Der ägyptische Staatspräsident Anwar el Sadat fällt in Kairo einem Attentat islamischer Fanatiker zum Opfer. Er hatte Frieden mit dem «Erbfeind» Israel geschlossen.

1976 - Die sogenannte Viererbande, eine Gruppe aus dem linken Flügel der Kommunistischen Partei Chinas um die Mao-Witwe Jiang Qing, wird kurz nach dem Tod Mao Tsetungs verhaftet. Die Vier galten als Symbole der von Mao 10 Jahre zuvor begonnenen Kulturrevolution und ihren Ausschreitungen.

1961 - Erstmals wird einem Patienten in Deutschland ein Herzschrittmacher eingesetzt.

Geburtstage

1986 - Justin Krueger (40), deutscher Eishockeyspieler, Nationalmannschaft 2010-2018

1981 - Abdelkarim (45), deutsch-marokkanischer Kabarettist und Moderator

1951 - Manfred Winkelhock, deutscher Formel-1-Rennfahrer, gest. 1985

1901 - Wolfgang Langhoff, deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant und Autor (autobiografischer KZ-Bericht «Die Moorsoldaten»), Intendant des Deutschen Theaters und der Kammerspiele in Ost-Berlin 1946-1963, gest. 1966

Todestage