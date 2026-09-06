Was geschah am 6. September?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. September 2026

Namenstag

Gundolf, Magnus

Historische Daten

2006 - Mit dem höchsten Länderspiel-Sieg seit 66 Jahren - 13:0 gegen San Marino - gelangt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an die Tabellenspitze der EM-Qualifikation.

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1991 - Der Staatsrat der UdSSR unter Führung von Präsident Michail Gorbatschow beschließt die Anerkennung der Unabhängigkeit der drei baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen.

1986 - Der bis dahin größte Museumsneubau der Bundesrepublik wird in Köln eröffnet: Das zwischen dem gotischen Dom und dem Rheinufer gelegene Museum Ludwig als gemeinsamer Neubau damals zusammen mit dem Wallraf-Richartz-Museum. Seit 2001 nutzt das Museum Ludwig den Komplex allein.

1971 - Bei der Notlandung einer Maschine der Charterfluggesellschaft Paninternational auf einer Autobahn bei Hamburg kommen 22 von 121 Insassen ums Leben.

1901 - Auf den US-Präsidenten William McKinley wird in Buffalo (US-Bundesstaat New York) ein Attentat verübt. McKinley stirbt am 14. September.

Geburtstage

1986 - Alexander Grimm (40), deutscher Kanute, Olympiasieger im Kanu-Slalom 2008 in Peking

1961 - Pål Waaktaar-Savoy (65), norwegischer Popmusiker, Gitarrist und Songschreiber der Gruppe a-ha («Take On Me»)

1961 - Willy Astor (65), deutscher Kabarettist, Musiker und Komponist

1926 - Prinz Claus, niederländischer Prinz, Ehemann von Königin Beatrix, gebürtiger Deutscher, gest. 2002

Todestage