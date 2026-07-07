Was geschah am 7. Juli?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Juli 2026
Namenstag
Bodard, Edelburg, Walfrid, Willibald
Historische Daten
2021 - Haitis Präsident Jovenel Moïse wird in seiner Residenz nahe der Hauptstadt Port-au-Prince ermordet. Dutzende Verdächtige, darunter viele Ausländer, werden festgenommen.
2016 - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft scheidet im Halbfinale der Europameisterschaft aus. Frankreich siegt in Marseille mit 2:0. Ein Handspiel von Bastian Schweinsteiger hatte die Niederlage eingeleitet.
1991 - Michael Stich besiegt im ersten rein deutschen Herren-Finale der 114-jährigen Wimbledon-Geschichte den dreimaligen Champion Boris Becker in drei Sätzen.
1956 - Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Wehrpflichtgesetz, das Männer zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Nach der Zustimmung des Bundesrates tritt das Gesetz am 21. Juli in Kraft.
1846 - US-Kriegsschiffe besetzen den kalifornischen Hafen Monterey und hissen die amerikanische Flagge. Damit beginnt die Annexion des damals mexikanischen Kaliforniens durch die USA.
Geburtstage
1976 - Bérénice Bejo (50), franko-argentinische Schauspielerin («The Artist»)
1969 - Hans Sigl (57), österreichischer Schauspieler («Soko Kitzbühel», «Der Bergdoktor»)
1940 - Ringo Starr (86), britischer Popmusiker, Schlagzeuger der Beatles («With A Little Help From My Friends»), seine spätere Gruppe: All-Starr Band
1901 - Gustav Knuth, deutscher Schauspieler (Filme «Sissi», «Ich denke oft an Piroschka», TV-Serien «Salto Mortale», «Der eiserne Gustav»), gest. 1987
Todestage
1976 - Gustav Heinemann, deutscher Politiker (SPD), dritter Bundespräsident 1969-1974, geb. 1899