Was geschah am 8. November?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. November 2026

Namenstag

Gottfried, Gregor, Johannes

Historische Daten

2021 - Die SPD will mit Saskia Esken und Lars Klingbeil an der Spitze in die kommenden Regierungsjahre ziehen. Der Vorstand nominiert die bisherige Parteichefin und den Generalsekretär in Berlin einstimmig als neue Doppelspitze.

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2016 - Der Republikaner Donald Trump gewinnt gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton überraschend die Wahl zum 45. Präsidenten der USA.

2011 - Auf der Schwäbischen Alb wurden die ältesten bis dahin bekannten Überreste von Malerei in Mitteleuropa entdeckt, berichtet ein Tübinger Archäologe. Die vier bemalten Steine aus der Höhle «Hohler Fels» bei Schelklingen sollen rund 15.000 Jahre alt sein.

2001 - Zum Schutz misshandelter Frauen vor häuslicher Gewalt verabschiedet der Bundestag einen Gesetzentwurf, durch den gewalttätige Männer mit Hausverbot belegt werden können. Das Gewaltschutzgesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

1951 - Im Bereich des Bahnhofs Walpertskirchen (östlich von München) fährt ein Personenzug auf einen dort haltenden Güterzug auf. 16 Fahrgäste sterben, weil der Fahrdienstleiter die Weichen falsch gestellt hatte.

Geburtstage

1996 - Ryoyu Kobayashi (30), japanischer Skispringer, Siege bei der Vierschanzentournee 2019, 2022 und 2024, Gold- und Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022

1961 - Leif Garrett (65), amerikanischer Popsänger («I Was Made For Dancing»)

1946 - Guus Hiddink (80), niederländischer Fußballtrainer (Real Madrid, FC Chelsea, niederländische Nationalmannschaft)

1926 - Eberhard Itzenplitz, deutscher Fernsehregisseur («Derrick», «Die Dubrow-Krise», «Bambule»), gest. 2012

Todestage