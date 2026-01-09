Wetter-Phänomen

Was ist ein Blizzard?

In Europa ist das Wetterphänomen selten. Aber es kommt vor.

Der Begriff stammt aus den USA. (Archivbild) Foto: Robert F. Bukaty/AP
Der Begriff stammt aus den USA. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wetterdienst DWD: Starker Tornado zog über Ulm
Windhose

Wetterdienst DWD: Starker Tornado zog über Ulm

Häuser und Autos werden in Ulm-Donaustetten bei einem Unwetter beschädigt. Der Deutsche Wetterdienst gibt Tage nach dem Vorfall eine endgültige Einschätzung.

10.06.2025

Trockenes, warmes Wetter in Hessen erwartet
Wetter

Trockenes, warmes Wetter in Hessen erwartet

In den kommenden Tagen lohnt sich Zeit an der frischen Luft: Bis zum Wochenende erwarten Wetterexperten bestes Maiwetter für das Bundesland.

14.05.2025

Wetterdienst: Weiße Weihnacht nur in höheren Lagen
Feiertagswetter

Wetterdienst: Weiße Weihnacht nur in höheren Lagen

Der Traum von weißen Weihnachten geht wohl nur im Südosten Deutschlands in Erfüllung. Ansonsten herrscht eher winterlich-trübes Wetter vor.

23.12.2024

Saharastaub über Deutschland zieht ab
Wetter

Saharastaub über Deutschland zieht ab

Der Saharastaub ließ die Feinstaubkonzentrationen drastisch steigen - bis weit über den Grenzwert. Das Wetterphänomen sollte im Laufe des Sonntags abziehen. Es folgt unbeständiges, stürmisches Wetter.

31.03.2024

Unwetter

Wetterdienst prüft Verdacht auf Tornado bei Gießen

27.03.2023